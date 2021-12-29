Украина запретила ввоз в страну пяти детских книг из России

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Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну пять детских книг из России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 29 декабря.

— В частности, детские книги российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» с нейтральными названиями «Высокие технологии: Из фантастики в реальность», «Современные профессии», «Знаменитые животные», которые импортер хотел распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора, — говорится в сообщении.

При этом в произведении «365 сказок и стихов на каждый день» есть стих, где воспеваются российские вооруженные силы. «Удивительные факты» содержат главу об императрице Екатерине II, которая, по мнению автора, захватывала чужие территории, отмечается на сайте комитета.

7 октября общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали Крым, где выступали с концертами. Организация попросила СБУ проверить информацию о посещении певцами полуострова.