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В РПЦ оценили идею возвращения смертной казни в России

Иван Юминов

Общество
В РПЦ оценили идею возвращения смертной казни в России
Фото: patriarchia.ru

Отмена смертной казни полезна для России и прочих стран, так как преступники способны к покаянию. Об этом заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в среду, 29 декабря.

— В учении церкви не содержится запрета на смертную казнь. Однако мы считаем, что практика отмены смертной казни является в настоящий момент полезной в России и других странах, ведь даже совершивший самое страшное преступление человек может принести покаяние, и возможность пастырской работы с ним остается, — рассказал представитель церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напомнил он, неоднократно выступал против восстановления смертной казни. Ситуации с людьми, которые вновь совершают преступления после отбывания срока, следует решать сроками наказания и контролем, приводит слова Кипшидзе РИА Новости.

28 декабря председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что смертная казнь вновь может появиться в России. Из его книги следует, что обстоятельство, которое делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

Отмечается, что мораторий на смертную казнь в России действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в стране был приведен в исполнение в 1996 году.

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