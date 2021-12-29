Журналиста Просвирнина похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: Youtube / Лиза Лазерсон

Журналиста Егора Просвирнина, чье тело нашли в Москве 27 декабря, похоронят на Троекуровском кладбище 4 января.

Время прощания будет объявлено отдельно, отмечает РИА Новости.

27 декабря сообщалось, что тело Просвирнина обнаружили в центре Москвы. На место происшествия приехали его жена и мать. Мужчине было 35 лет.

Его тело имеет характерные признаки падения с высоты. Просвирнина обнаружили полностью голым, он лежал на проезжей части около ресторана «Армения». Незадолго до инцидента соседи слышали ссору в квартире покойного.

В тот же день стало известно, что он рассказал в Twitter о конфликте с женой незадолго до смерти. По его словам, супруга хотела его разозлить, некоторые вещи нельзя сказать даже по чисто женским причинам, подчеркнул он.

Дело, по его словам, не в «красных линиях». Просвирнин заключил, что жил с ней шесть лет, а затем вдруг понял, что совсем ее не знал.