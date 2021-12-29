Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь

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Врач-диетолог Юлия Чехонина объяснила, какими продуктами не стоит закусывать алкоголь. Об этом она сообщила «Москве 24».

Чехонина пояснила, что люди закусывают для того, чтобы нейтрализовать воздействие алкоголя. Однако соленая пища вызывает чувство жажды, что может заставить человека выпить еще больше алкоголя. В этом ключе стоит отказаться от соленых огурцов и помидоров. Более того, вместе с алкоголем нельзя употреблять сладкие напитки.

— Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе, — передает слова диетолога «Москва 24».

29 декабря психотерапевт Сергей Обложко рассказал о том, какие продукты нужно есть, чтобы замедлить действие алкоголя. По его словам, предпочтение нужно отдать жирной пище. Второй отличный продукт — это квашеная капуста, которая замедлит влияние «огненной воды». Также отличным блюдом будет холодец — он поможет снизить влияние алкоголя на организм.