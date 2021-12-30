Украина приостановила разработку вакцины от COVID-19

Фото: president.gov.ua

Ученые из Львова прекратили разработку вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку в стране отсутствует интерес к этому со стороны властей. С данным заявлением выступил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.

Отсутствие интереса президента Украины Владимира Зеленского к разработке вакцины он объяснил тем, что на рынке существует уже множество разных вакцин.

Кроме этого, он рассказал, что во время разработки вакцины возникла финансовая проблема. Один из этапов исследования необходимо было провести в Польше. Это связано с тем, что лаборатории Украины не оснащены необходимыми ресурсами.

— Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет, — поделился ученый в интервью порталу «Общественный».

1/3 2/3 3/3

29 декабря вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев не будет признавать вакцинацию жителей Донбасса от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».