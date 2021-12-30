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Депутат Госдумы предложила продлить каникулы в школах из-за COVID-19

Виктория Храменкова

Общество
Депутат Госдумы предложила продлить каникулы в школах из-за COVID-19
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в российских школах могут продлить новогодние каникулы до 16 января. Соответствующий запрос на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Она отметила, что данная инициатива была вызвана обращениями родителей учеников, которые хотели минимизировать социальные контакты между детьми.

— С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно, — передает РИА Новости текст из документа.

Кроме этого, депутат предложила к рассмотрению возможность компенсации пропущенных занятий в будущем.

В четверг, 23 декабря, Сергей Кравцов сообщил, что министерство просвещения РФ не планирует продлевать сроки новогодних каникул для школьников из-за пандемии коронавирусной инфекции. Министр также уточнил, что в целом по России каникулы начинаются по графику. Вместе с тем он отметил, что Министерство просвещения будет следить за развитием эпидемической ситуации во время новогодних каникул.

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