Центр развития карьеры «Технограда» на ВДНХ проведет новый онлайн-курс в январе

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Центр развития карьеры «Технограда» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пригласил на бесплатный онлайн-курс «Самооценка и уверенность в себе». В рамках мероприятия участникам расскажут, как стать более уверенным человеком и научиться контролировать свои эмоции.

Обучение стартует 10 января 2022 года, однако зарегистрироваться можно уже сейчас.

— Мир вокруг нас меняется очень быстро, а с ним и требования к компетенциям. Чтобы оставаться востребованным на рынке труда, любому специалисту необходимо уделять внимание не только профессиональному росту, но и личностному. Первый в этом году курс «Технограда» направлен на развитие потенциала личности, проработку навыков конструктивного общения с окружающими и достижения намеченных целей, — заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

После прохождения курса участники получат соответствующий сертификат. Уточняется, что занятия проведет психолог и сотрудник «Технограда» Мария Коробова.

Подробная программа мероприятия представлена на официальном сайте мэра Москвы.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства в Москве разработал познавательную программу, которая будет реализована в период новогодних каникул.