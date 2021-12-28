Наталья Сергунина анонсировала познавательную программу в «Технограде» на праздники

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве разработал познавательную программу, которая будет реализована в период новогодних каникул. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина во вторник, 28 декабря.

Она отметила, что с 3 по 9 января жители и гости столицы смогут узнать основы программирования, научиться управлять промышленным роботом, принять участие в интеллектуальной игре и тестировании на профориентацию. Посетить «Техноград» в период праздников можно бесплатно, однако для этого необходимо заранее зарегистрироваться.

— Комплекс «Техноград» приглашает москвичей провести январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Многие из них посвящены таким перспективным специальностям, как программирование, робототехника и веб-дизайн, — объяснила заммэра.

Сергунина напомнила, что при посещении комплекса москвичам необходимо придерживаться определенных требований в связи с коронавирусом: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Главная выставка страны с 25 декабря приглашает москвичей и гостей города на новогоднюю программу. Посетителей ждут праздничные шоу, концерты, спектакли и елки, тематические выставки, экскурсии и мастер-классы.