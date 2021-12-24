ВДНХ объявила новогоднюю программу мероприятий

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Дружбы Народов Карта всех событий

Главная выставка страны с 25 декабря приглашает москвичей и гостей города на новогоднюю программу. Посетителей ждут праздничные шоу, концерты, спектакли и елки, тематические выставки, экскурсии и мастер-классы.

«Союзмультпарк» приглашает на необычный иммерсивный спектакль-квест «Тайна Снежной Королевы». Театр сказок на ВДНХ 25 декабря представит премьеру новогоднего шоу «Снежные сказки».

В оранжерее павильона номер 14 покажут интерактивный спектакль «Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза». А в Доме культуры ВДНХ юных гостей ждет спектакль «Новогодний кураж».

На «Городской ферме» в праздничные дни пройдут новогодние елки «Приключение в резиденции Деда Мороза». А в Музее Гаража особого назначения ФСО России — новогодние елки-квесты «Тик-Так» Деда Мороза».

В рамках цикла «Умный Новый год» культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ» 25 декабря на лекции-концерте гости побеседуют о том, как праздновали Рождество в старину. В этот же день пройдет мастер-класс «Делаем новогоднюю игрушку».

Гостей центра «Космонавтика и авиация» 24 декабря ждут лекция «Новогоднее космическое путешествие» и концерт первого состава группы «Обе две».

В «Лаборатории праздника» 25 и 26 декабря ребятам покажут, как легко и просто подготовиться к Новому году и создать необычные елочные игрушки и гирлянды.

25 и 26 декабря и с 3 января ежедневно до конца праздников в Музее транспорта Москвы для детей будут работать творческая мастерская и квест по выставке «Мечта москвича».

28 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится новогодний концерт Петра Термена и джазового коллектива Masala Quartet.

В праздничные дни ВДНХ порадует своих гостей уникальными экскурсиями. А до 13 февраля в Доме музеев можно увидеть новую выставку «Двенадцать месяцев». В Музее кукол гостей встретят фарфоровые сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка и Оле-Лукойе.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.