Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздничные дни

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Горячие линии будут работать в Москве в период грядущих новогодних праздников. Жители столицы смогут обратиться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, записаться на прием к врачу или узнать расписание наземного транспорта.

Уточняется, что общегородской контакт-центр не поменяет режим работы в Новый год. Сотрудники будут помогать горожанам решать проблемы с транспортом, ЖКХ, здравоохранением, государственными услугами и другие.

— Общегородской контакт-центр помогает москвичам уже 10 лет. Для граждан и юридических лиц открыто более 70 горячих линий, большинство из которых принимают обращения круглосуточно и без выходных. Городу важно, чтобы жители могли получить необходимую информацию и проконсультироваться по важным вопросам в любое удобное время. Поэтому стандартный режим работы для самых востребованных горячих линий сохранится и в праздничные дни, — отметил глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Уточняется, что за помощью по вышеперечисленным вопросам также можно обратиться на портал mos.ru и в мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Медицинские учреждения столичного департамента здравоохранения будут работать в измененном режиме в период новогодних праздников.