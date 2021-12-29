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Москвичам рассказали, как будут работать медучреждения в праздничные дни

Виктория Сикерина

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Новый год — 2022
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Москвичам рассказали, как будут работать медучреждения в праздничные дни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Медицинские учреждения столичного департамента здравоохранения будут работать в измененном режиме в период новогодних праздников.

Так, взрослые поликлиники будут принимать горожан с 31 декабря по 9 января — с 09:00 до 16:00. Вызвать врача на дом можно будет с 08:00 до 19:30.

Травмпункты в период новогодних праздников будут работать круглосуточно или по графику медицинских организаций. При этом кабинеты ПЦР-, ИНА-диагностики, центры телемедицины и КТ будут работать без выходных круглые сутки.

Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах Москвы можно будет посетить с 31 декабря по 9 января — с 11:00 до 18:00. В таком же графике будут работать выездные бригады вакцинации. Однако 1 января объявлен выходным днем.

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В поликлиниках сделать прививку от ковида можно будет со 2 по 9 января — в период с 09:00 до 16:00.

Получить детскую медицинскую помощь на дому можно будет с 09:00 до 15:00 с 31 декабря по 9 января, однако вызвать медика можно будет только до 14:30.

Сдать ПЦР-тест на COVID-19 в детских медучреждениях можно будет в часы его работы со 2 по 9 января. Травмпункты при поликлиниках для детей будут принимать пациентов с 08:00 до 22:00. Родители смогут получить продукты на молочной кухне с 06:30 до 15:00.

Также москвички смогут получить медпомощь в одной из женских консультаций административного округа в период с 09:00 до 15:00.

Дежурные аптечные пункты в Москве будут работать с 09:00 до 16:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Москвичам рассказали, как будут работать медучреждения в праздничные дни

Районные офисы «Мои документы» будут работать 31 декабря — с 09:00 до 18:00. При этом флагманские центры и Дворец государственных услуг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) будут доступны для посетителей с 10:00 до 18:00 в последний день уходящего года.

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