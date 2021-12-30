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Москвичей предупредили о снегопаде в новогоднюю ночь

Виктория Сикерина

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Москвичей предупредили о снегопаде в новогоднюю ночь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Синоптики прогнозируют осадки в виде снега в ночь с 31 на 1 января в столице. Об этом заявил ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Михаил Милославский в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что такие погодные условия обусловлены действием атлантического циклона над европейской частью страны.

— Днем 31 декабря в основном минус 2-7, а в новогоднюю ночь — до минус 10, — рассказал специалист.

Милославский добавил, что в начале следующего года ожидается комфортная температура воздуха из-за циклона. Однако глобальных потеплений ждать не стоит.

Эксперт заключил, что 30 и 31 декабря в столице будет наблюдаться снегопад. Температура воздуха опустится до минус 11 градусов, приводятся его слова сообщении на сайте Гидрометцентра России.

До этого сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Период предупреждения будет действовать в столичном регионе до 12:00 31 декабря.

Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температура до минус пяти градусов ожидается в столице в ночь с 31 декабря на 1 января.

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