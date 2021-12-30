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Стоматолог предупредила об опасности болезней рта для внутренних органов

Ирина Игнатенко

Общество
Стоматолог предупредила об опасности болезней рта для внутренних органов
Фото: Pexels

Связь заболеваний полости рта и внутренних органов несомненна и научно доказана. Об этом сообщила врач-стоматолог Елена Мартынова.

Она пояснила, что заболевания зубов, десен и слюнных желез будут влиять на процессы обработки пищи и степень ее усваивания. Так, например, при отсутствии некоторых зубов пища будет пережевываться хуже. Это может привести к появлению гастрита и других заболеваний пищеварительного тракта, передает РИАМО.

Стоматолог добавила, что в возникновении кариеса зубов и воспалительных заболеваний десен главным фактором являются бактерии. Если они распространятся за верхушку корня на верхней челюсти, это может стать причиной возникновения гайморита. Также бактерии могут провоцировать частые ангины и отиты.

Кроме того, при болезнях десен бактерии могут попасть в общий кровоток и привести к возникновению хронических заболеваний внутренних органов.

Мартынова напомнила о необходимости посещения стоматолога раз в полгода и соблюдении ежедневной гигиены полости рта.

До этого стоматолог объяснил, почему из-за удаленных зубов ухудшается память.

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