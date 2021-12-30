Столичные коммунальщики рассказали, как будут работать в праздничные дни

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Столичные коммунальные службы не прекратят работу в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе московского Комплекса городского хозяйства в четверг, 30 декабря.

В ведомстве отметили, что специалисты будут трудиться в усиленном режиме, чтобы обеспечить для жителей и гостей города комфортные и безопасные условия.

— Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, — заявили в пресс-службе.

Также в комплексе напомнили, что 30 декабря в Москве ожидаются падение температуры воздуха до минус девяти градусов и несущественные осадки в виде снега, говорится в сообщении.

29 декабря сообщалось, что транспортное движение на некоторых столичных магистралях ограничат в новогоднюю ночь из-за организации салюта. Так, например, с 23:30 до 00:15 проезд машин ограничат по Кремлевской, Москворецкой, Раушской и Софийской набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому спуску.