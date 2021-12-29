Движение транспорта ограничат на некоторых улицах Москвы в новогоднюю ночь

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Транспортное движение на некоторых столичных магистралях ограничат в новогоднюю ночь из-за проведения салюта. Об этом сообщили в пресс-службе московской ГИБДД в среду, 29 декабря.

В ведомстве отметили, что с 23:30 до 00:15 проезд машин ограничат по Кремлевской, Москворецкой, Раушской и Софийской набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому спуску.

— С 00:50 до 01:10 часов в Юго-западном административном округе по улице Кадырова — от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, — заявили в пресс-службе.

Также схема движения изменится в ТиНАО по Проектируемым проездам № 5562 и № 6455 до Валуевского шоссе; по улице Физической — от Калужского шоссе до улицы Солнечной; по улице Центральной до улицы Солнечной.

Помимо этого, движение транспорта ограничат на западе города — по Озерной аллее, Центральному проспекту, улицам Летчика Полагушина и Юности, говорится в сообщении.

Столичных автомобилистов предупредили о затрудненном транспортном движении в городе вечером 29 декабря. Поток машин существенно увеличился из-за приближающихся новогодних праздников и неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условий.