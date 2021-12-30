Врач рассказал о правильном дыхании на прогулке в сильные морозы

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов отметил, что в холодное время года наш организм подвергается стрессу. Из-за этого страдают в первую очередь ЛОР-органы — горло, нос, уши.

— Необходимо беречь себя от переохлаждения. Как бы вы ни дышали, через нос или через рот, делать это нужно максимально медленно и плавно. Ведь чем медленнее воздух попадает в дыхательные пути на вдохе, тем он быстрее и лучше прогревается, — пояснил специалист в комментарии «Подмосковье сегодня».

Андрей Осипов добавил, что все же предпочтительнее будет дыхание через нос. Кроме того, не стоит дышать на всю глубину легких, потому что холодный воздух может вызвать воспалительные изменения в легких, пневмонию. На холодном воздухе не стоит бегать, прыгать, применять резкие физические нагрузки.

Врач также добавил, что если у человека появились признаки простуды, самостоятельно он не сможет определить, ОРВИ это или коронавирус. Необходимо обратиться за помощью к врачам и сделать ПЦР-тест.

До этого терапевт объяснила, почему опасно носить маску в мороз.