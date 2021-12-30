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Названы товары, которые стоит купить заранее, чтобы не выходить из дома 1 января

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Названы товары, которые стоит купить заранее, чтобы не выходить из дома 1 января
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Эксперты назвали три необходимые покупки, которые стоит совершить перед Новым годом, чтобы не выходить из дома 1 января.

Первый товар в списке — хлеб. Стоит прийти в магазин утром или днем 31 декабря и купить несколько буханок, особенно если в Новый год к вам придут гости.

Для хранения подойдет морозилка. Перед тем как класть туда хлеб, его нужно запаковать в полиэтилен или пищевую пленку. Размораживать хлеб можно при комнатной температуре.

Еще один важный пункт, о котором стоит позаботиться заранее, — минеральная вода. Покупать воду лучше всего заранее: к вечеру 31 декабря на прилавках останутся бутылки только очень дорогих брендов. Эксперты советуют взять воду с газом и без.

Также стоит приобрести лекарственные препараты, которые используют в случае проблем с ЖКТ. Многие переедают во время новогоднего застолья, могут возникнуть изжога и вздутие. Чтобы избежать негативных последствий для желудка и печени, стоит позаботиться о лекарствах заранее, передает «360».

До этого врач дала советы, как не нарушить режим питания в новогодние праздники.

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