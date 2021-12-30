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Народный календарь. Как правильно провести 31 декабря, чтобы новый год был счастливым

Анна Михалюк

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Народный календарь. Как правильно провести 31 декабря, чтобы новый год был счастливым
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Чего нельзя делать 31 декабря

Не следует в этот день платить долги — не то весь год будешь расплачиваться. Одалживать деньги под Новый год нельзя, чтобы весь следующий год не быть в долгах. Также запрещается ссориться с кем бы то ни было, трудиться: стирать, мыть полы, шить, пришивать пуговицы, выносить мусор после захода солнца. Еще не рекомендуется играть в азартные игры. Нельзя делать генеральную уборку — ее необходимо провести до 31 декабря. Встретить Новый год в грязном доме — привлечь беспорядок и неудачу в свою жизнь. Стричь волосы 31 декабря также не советуют — иначе в новом году ваши волосы будут тусклыми и редкими.

Что нужно сделать 31 декабря

В канун завершения года необходимо сделать несколько важных дел: ближе к ночи обязательно принять ванну или душ, дабы смыть плохую энергетику, накопившуюся за прошедшие месяцы. По возможности выбросить всю пришедшую в негодность посуду (с трещинами, сколами и т. д.). Можно избавиться и от вещей, которые напоминают о разного рода неприятностях и проблемах. Нужно непременно простить своих врагов и всех тех, кто вас обидел. Также следует обязательно попросить прощения у самых близких. Чтобы выйти поскорее замуж, одинокой девице следует подарить скромные подарочки семи детишкам.

Если 31 декабря чихнешь, то весь год будешь счастлив.

Как обойдешься с незваным гостем 31 декабря, так и год с тобой обойдется.

Услышишь 31 декабря звон колоколов — в новом году свадьбе быть.

Приметы погоды:

Какая погода 31 декабря, таким и июль будет.

Западный или юго-западный ветер принесет потепление.

Снег не скрипит под ногами — жди оттепели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно провести 31 декабря, чтобы новый год был счастливым

Именины отмечают: Мартин, Михаил, Севастьян, Федор, Сергей, Георгий, Елизавета, Зоя, Софья, Вера.

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