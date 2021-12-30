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Политолог Гаспарян назвал главное событие 2021 года

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Политолог Гаспарян назвал главное событие 2021 года
Фото: Unsplash

Несмотря на насыщенный событиями 2021 год, главной проблемой остается коронавирусная пандемия. Такое заявление сделал политолог и радиоведущий Армен Гаспарян.

В 2021 году канцлер Германии Ангела Меркель покинула свой пост, а отношения между Израилем и Палестиной вновь обострились. Но политолог отмечает, что главной по-прежнему остается другая проблема, которая имеет мировые масштабы. Пока специалисты не могут найти способ справиться с ней.

— Пандемия не побеждена. Вот это самое знаковое событие, а все остальное вообще никого не интересует по сути, — отметил он в комментарии ФАН.

Он добавил, что за год произошло много других событий, но люди обсуждали их на протяжении нескольких дней, а дальше это переставало быть интересным. А вот вопросы пандемии и борьбы с коронавирусом продолжают сохранять актуальность.

До этого бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что пандемия стала проверкой системы здравоохранения государств мира. В настоящее время многие страны уже научились справляться с распространением инфекции и вовремя принимать профилактические меры.

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