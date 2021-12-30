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Столичные парковки станут бесплатными в новогодние праздники

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Столичные парковки станут бесплатными в новогодние праздники
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Все уличные автостоянки в столице станут бесплатными в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщил в четверг, 30 декабря, заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что бесплатными станут даже те парковки, которые расположены в Центральном административном округе (ЦАО) города.

При этом 9 января столичные автолюбители смогут припарковать машину по воскресным правилам. В этот день все стоянки, кроме тех, где действует повышенный тариф в размере 380 рублей, будут бесплатными, как и в остальные воскресные дни, передает Интерфакс.

28 декабря начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что бесплатный паркинг появился в районе Коптево на севере Москвы на месте объекта самовольного строительства.

24 декабря на 29 улицах столицы снизилась тарифная цена на парковку автомобилей. Стоимость тарифов изменилась на 14 процентах улиц города.

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