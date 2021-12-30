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Столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за праздников

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за праздников
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года и Рождества. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что особый режим ввели до 9 января включительно.

— Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, — заявил заммэра.

При этом порядка 1,5 тысячи аварийных бригад будут круглосуточно дежурить на улицах города в период новогодних праздников, приводятся в сообщении слова Бирюкова.

29 декабря сообщалось, что транспортное движение на некоторых столичных магистралях ограничат в новогоднюю ночь из-за организации салюта. Так, например, с 23:30 до 00:15 проезд машин ограничат по Кремлевской, Москворецкой, Раушской и Софийской набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварке, Ильинке, Москворецкой и Васильевскому спуску.

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