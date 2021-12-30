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Охранник ярославской поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке, зашедшей погреться

Илья Ашуров

Происшествия
Охранник ярославской поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке, зашедшей погреться
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Ярославле охранник местной поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пожилой женщине, которая зашла в медучреждение погреться. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.

В МВД по Ярославской области отметили, что в результате инцидента пострадала женщина 1941 года рождения. Ей потребовалась медицинская помощь.

— Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — цитирует ведомство ТАСС.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, когда охранник применяет газовый баллончик.

Видео: Telegram / 360tv

Директор областного департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун заявила, что произошедшее «повергло ее в шок». Поведение охранника она назвала недопустимым и безответственным.

— Охранник <...> применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться. Такое недопустимо, безответственное поведение охранника возмущает до глубины души, — написала Пиклун на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе жертвой нападения стала еще одна пенсионерка. Инцидент, о котором идет речь, произошел на Трудовой улице в Краснодаре. Коммунальщики спиливали ветки на деревьях и бросали их в палисадник. Пожилая женщина попросила их этого не делать и предъявить порубочный билет. В ответ на это один из «лесорубов» несколько раз ударил пенсионерку и натянул ей на глаза шапку.

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