Охранник ярославской поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке, зашедшей погреться
В Ярославле охранник местной поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пожилой женщине, которая зашла в медучреждение погреться. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.
В МВД по Ярославской области отметили, что в результате инцидента пострадала женщина 1941 года рождения. Ей потребовалась медицинская помощь.
— Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — цитирует ведомство ТАСС.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, когда охранник применяет газовый баллончик.
Директор областного департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун заявила, что произошедшее «повергло ее в шок». Поведение охранника она назвала недопустимым и безответственным.
— Охранник <...> применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться. Такое недопустимо, безответственное поведение охранника возмущает до глубины души, — написала Пиклун на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На этой неделе жертвой нападения стала еще одна пенсионерка. Инцидент, о котором идет речь, произошел на Трудовой улице в Краснодаре. Коммунальщики спиливали ветки на деревьях и бросали их в палисадник. Пожилая женщина попросила их этого не делать и предъявить порубочный билет. В ответ на это один из «лесорубов» несколько раз ударил пенсионерку и натянул ей на глаза шапку.