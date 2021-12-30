Сулейман Керимов стал самым «обедневшим» российским миллиардером

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Сенатор Сулейман Керимов возглавил рейтинг десяти самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году, который составил журнал Forbes.

По оценке журнала, состояние Керимова за 2021 год уменьшилось на 5,99 миллиарда долларов. Теперь оно составляет 14,92 миллиарда долларов. Причиной «обеднения» Керимова называют падение цен на золото.

Второе место в рейтинге занял основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. За этот год он обеднел на 2,93 миллиарда долларов — до 9,29 миллиарда долларов. На третьем месте расположился Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедово. Его состояние уменьшилось за год на 668 миллионов долларов и теперь составляет 1,8 миллиарда долларов.

Кроме того, в десятку «самых обедневших» бизнесменов России, по версии Forbes, также вошли акционер УГМК, «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь» Андрей Козицын, акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков, бизнесмен Александр Мамут и другие.

До этого стало известно о худших инновациях прошедшего 2021 года. Космический туризм, лекарство от болезни Альцгеймера, сервис по приобретению недвижимости и фильтры красоты вошли в этот список. Препарат Biogen для лечения болезни Альцгеймера, согласно проведенным исследованиям, никак не помогал пациентам и приводил к отеку мозга. А космический туризм охарактеризовали как «развлечение для миллиардеров с селфи-палками».