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Контроль за соблюдением масочного режима усилят в транспорте Москвы в выходные

Виктория Сикерина

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Новый год — 2022
Город
Контроль за соблюдением масочного режима усилят в транспорте Москвы в выходные
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Почти в полтора раза усилят контроль за соблюдением масочного режима в столичном транспорте в период новогодних праздников. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что обычно в указанные дни резко увеличивается количество пассажиров на объектах транспортной городской инфраструктуры. Это не только туристы, но и москвичи, которые временно отказались от использования личных автомобилей и поехали в кафе, театр или кино своим ходом.

— В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призывам пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе, — заявил глава ведомства.

Султанов уточнил, что с начала декабря 2021 года контролеры обнаружили свыше 40 тысяч нарушений требований по коронавирусу. В настоящий момент число контролеров составляет не менее 500. В период с 31 декабря 9 января их количество увеличат до более 700 человек, передает ТАСС.

Еще одни изменения в транспортной инфраструктуре ожидают жителей столицы в преддверии Нового года. Так, все уличные автостоянки в столице станут бесплатными в период новогодних праздников — с 31 декабря по 8 января.

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