Путин поздравил Байдена с Новым годом и Рождеством

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена с Новым годом и Рождеством. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили на официальном сайте Кремля.

В поздравлении российский лидер выразил надежду на то, что обе страны смогут преодолеть разногласия и сплотиться для борьбы с многочисленными вызовами и угрозами, с которыми сталкивается человечество.

— Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга, — приводятся слова президента в сообщении.

Также Путин поздравил и лидеров других государств, Папу Римского Франциска, покинувшую пост канцлера Германии Ангелу Меркель, бывшего президента США Джорджа Буша и других.

До этого, 25 декабря, главы российских католиков и лютеран поздравили паству с праздником Рождества Христова и пожелали радости и мира в обществе. В столичном кафедральном соборе святых Петра и Павла верующих поздравил глава Евангелическо-лютеранской церкви России архиепископ Дитрих Брауэр.