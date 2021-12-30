Житель Подмосковья попытался убить бывшую жену и ее любовника

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, Инициативная улица Карта всех событий

В подмосковном Ногинске 26-летний мужчина попытался убить бывшую жену и ее нового сожителя. Попытка не увенчалась успехом. Об этом в четверг, 30 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, 27 декабря злоумышленник пришел к квартире своей бывшей жены на Инициативной улице. Он знал, что женщина проживает там со своим новым возлюбленным. Экс-супруг дождался, пока из квартиры выйдет новый сожитель его бывшей жены, и распылил ему в лицо газовый баллончик. Затем нападавший нанес своему оппоненту несколько ударов молотком и ножом.

Этим злоумышленник не ограничился. Он ворвался в квартиру и набросился на бывшую жену. В итоге женщина получила множественные колото-резаные ранения. Тем не менее она смогла вызвать полицию.

До приезда правоохранителей учинивший нападение мужчина попытался свести счеты с собственной жизнью. Однако он не успел этого сделать.

— Пострадавшие и злоумышленник были госпитализированы в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь, — заключила Врадий.

В настоящее время нападавший задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

Похожий случай произошел в августе этого года. В подмосковном Раменском мужчина застал свою подругу с другим. Потеряв над собой контроль, он взял в руки бейсбольную биту и нанес своему оппоненту множество ударов. Последний от полученных повреждений скончался на месте.