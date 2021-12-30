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Посвященные зимним красотам заповедников России выставки откроются в столице

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Посвященные зимним красотам заповедников России выставки откроются в столице
Фото: Виктор Молодцов

Серия фотовыставок о зимних красотах заповедных зон РФ откроется в Москве на новогодних праздниках.

Так, 5 января в парке «Кузьминки» и 10 января на Борисовские прудах станет доступна выставка «Холодная красота заповедной России». Посетителям покажут работы мастеров природной фотографии. Им удалось запечатлеть белого медведя, зубров, крепкие льды Байкала и многие другие красоты страны.

Также 5 января в парке «Садовники» имени Лужкова откроется выставка популярного фотографа дикой природы Игоря Шпиленка «Заповедный мир зимней Камчатки».

— Камчатка — это царство вулканов и дикой природы. Визитеры стараются посещать далекий полуостров в летнее время, чтобы посмотреть на вулканические чудеса, нерест лососей и рыбалку медведей. Для меня же самый любимый камчатский сезон — зима... Эта выставка — шанс поделиться увиденным с жителями Москвы — огромного мегаполиса, приобщить людей к первозданной природе, разбудить желание относиться к заповедной природе бережно, — отметил автор.

Посетить экспозиции можно будет до начала февраля. Вход свободный.

ВДНХ пригласила москвичей и гостей города на новогоднюю программу. Посетителей ждут праздничные шоу, концерты, спектакли и елки, тематические выставки, экскурсии и мастер-классы.

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