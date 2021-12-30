Суд приговорил мэра Томска к двум годам колонии по делу о превышении должностных полномочий

Фото: admin.tomsk.ru / официальный портал МО «Город Томск»

Суд в Томске приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает Интерфакс.

По данным агентства, суд признал Кляйна виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Также на мэра наложен штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет занимать должности в госорганах на два года.

Прокуратура просила осудить Кляйна на пять лет колонии общего режима.

Дело мэра Томска Ивана Кляйна

В ноябре 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. В связи с произошедшим обязанности мэра временно взял на себя его первый заместитель Михаил Ратнер.

По версии СК, в 2016 году Кляйн, будучи ключевым акционером предприятия «Томское пиво», нарушил закон, используя свои полномочия. Он поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво». При этом требовалось подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления некоего предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В отношении Кляйна возбудили два уголовных дела о незаконном предпринимательстве и о превышении полномочий.