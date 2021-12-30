В Госдуме предложили установить ежегодную предновогоднюю выплату пенсионерам

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме предложили законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова. Соответствующий документ в четверг, 30 декабря, был опубликован в думской электронной базе.

— В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу. В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры, — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы также отметили высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка девяти процентов. По их словам, он крайне негативно влияет на уровень доходов российских пенсионеров.

Авторы законопроекта предлагают установить выплату для пенсионеров перед Новым годом «в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты». Выплаты инициаторы предлагают осуществлять за счет средств федерального бюджета.

До этого стало известно, что с 2022 года в России будут расширены меры социальной поддержки. Они дополнятся теми, которые сейчас назначаются органами соцзащиты и Рострудом. ПФР начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов.

Также для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Позднее планируется предоставить возможность подачи заявлений через госуслуги.