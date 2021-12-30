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Руководитель столичного департамента регбезопасности принял участие в «Елке желаний»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Руководитель столичного департамента регбезопасности принял участие в «Елке желаний»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Сергей Хлебников принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 30 декабря.

Уточняется, что руководитель департамента вручил 11-летнему мальчику велосипед и поздравил его с наступающими праздниками.

— Сергей Хлебников подарил новогодний подарок 11-летнему Евгению из Москвы. Мальчик очень хотел черный велосипед, и Сергей Хлебников смог исполнить желание Жени, — отметили в пресс-службе.

Накануне президент России Владимир Путин решил квартирный вопрос семьи 14-летнего Марка из Подмосковья, которому он подарил гитару в рамках акции «Елка желаний».

До этого Путин поговорил по телефону с 13-летней девочкой из Ставропольского края Татьяной Троценко и пригласил ее в Москву на ледовую постановку «Лебединое озеро». Ранее лидер исполнил ее давнюю мечту: школьница посетила любимый балет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Путин рассказал девочке, что ложа, в которой она смотрела спектакль, раньше использовалась царской семьей.

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