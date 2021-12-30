Коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 71 процент в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 71,4 процента. Об этом сообщили в оперштабе в четверг, 30 декабря.

— Коллективный иммунитет — 71,4 процента, — говорится в сообщении.

Вакцинацию первым компонентом в городе прошли 6 723 179 человек. Полный цикл завершили 6 364 619 горожан, отмечается на сайте оперштаба.

28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время в Москве фиксируется один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что, несмотря на все трудности, в городе продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты, в том числе и в сфере здравоохранения.

В тот же день Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».