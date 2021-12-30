Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли свыше 74 миллиона россиян

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Вакцинацию полного цикла от коронавируса прошли 74,5 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 30 декабря.

— По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8 процента, — приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.