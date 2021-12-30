Назван округ Москвы, в котором произошло больше всего ДТП с детьми

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По итогам 11 месяцев этого года на дорогах Москвы произошло 717 ДТП с участием детей. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— По итогам 11 месяцев 2021 года на территории столицы зарегистрировано 717 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет — 10 детей погибли, 758 получили различные ранения, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД также составили антирейтинг округов, в которых произошло больше всего ДТП с детьми.

На первом месте оказался Восточный округ. В нем с начала года произошло 98 ДТП, в которых пострадали 105 детей. На втором месте Южный округ (79 ДТП, 86 пострадавших детей), на третьем — Западный округ (80 ДТП, 85 пострадавших детей).

Меньше всего аварий с участием несовершеннолетних зарегистрировали в Зеленограде — 17 ДТП, 17 пострадавших детей.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.