Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван округ Москвы, в котором произошло больше всего ДТП с детьми

Илья Ашуров

Происшествия
Назван округ Москвы, в котором произошло больше всего ДТП с детьми
Фото: Depositphotos

По итогам 11 месяцев этого года на дорогах Москвы произошло 717 ДТП с участием детей. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— По итогам 11 месяцев 2021 года на территории столицы зарегистрировано 717 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет — 10 детей погибли, 758 получили различные ранения, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД также составили антирейтинг округов, в которых произошло больше всего ДТП с детьми.

На первом месте оказался Восточный округ. В нем с начала года произошло 98 ДТП, в которых пострадали 105 детей. На втором месте Южный округ (79 ДТП, 86 пострадавших детей), на третьем — Западный округ (80 ДТП, 85 пострадавших детей).

Меньше всего аварий с участием несовершеннолетних зарегистрировали в Зеленограде — 17 ДТП, 17 пострадавших детей.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

Читайте также:
Статистика ГИБДД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте