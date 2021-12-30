Путин утвердил создание единой системы биометрических данных

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных.

Документ переводит ее в статус государственной информационной системы. Положения о ее регулировании будут утверждаться правительством, отмечается на портале правовой информации.

17 ноября Путин рассказал, что страна создаст центр генетической информации на основе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. Законодательство в сфере генетики, как уточнил он, должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине. В связи с этим следует определить порядок деятельности будущей базы и национальных биоресурсных центров, заключил глава государства.

В тот же день глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что база геномов с данными о 100 тысячах граждан будет создана в России, первыми добровольцами станут сотрудники «Роснефти». Для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование, добавил бизнесмен. Компания начнет со своих сотрудников, что позволит определить референсные геномы для разных народов России, заключил он.