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Инсталляция «Облако мысли» открылась в Парке Горького

Георгий Соланович

Город
Инсталляция «Облако мысли» открылась в Парке Горького
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Открытие инсталляции «Облако мысли» состоялось в Парке Горького в рамках конкурса «Говорящий город 2.0» в четверг, 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Открытый конкурс приурочен к 30-летию Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы и направлен на развитие технологического искусства в городе. Жюри рассмотрело более 100 заявок, победителем был выбран арт-объект «Облако мысли», автором которого является проектное бюро АПЕКС.

«Облако мысли» — композиция, внутри которой находится зеркальная комната из алюминиевых листов с отражающей поверхностью. Авторы проекта хотели показать динамичность города и предложить москвичам замедлить темп и посмотреть внутрь себя.

— При формировании концепции мы сразу думали о реализации, детально продумывая каждый элемент и соблюдая рамки заданного бюджета. Так родился проект, который лаконичен в исполнении и в то же время производит впечатление на зрителя, — рассказала архитектор проектного бюро АПЕКС Елена Струговец.

28 декабря в столице подвели итоги конкурса «Московская реставрация». Среди лучших восстановленных в этом году памятников — Малороссийское подворье, особняк Морозова и, конечно же, ГЭС-2, которая работает теперь как Дом культуры.

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