Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Институт РАН потратил более 3 миллионов рублей на изучение ада и зла

Илья Ашуров

Общество
Институт РАН потратил более 3 миллионов рублей на изучение ада и зла
Фото: Niklitov / CC BY-SA 4.0

Институт философии РАН заказал проведение нескольких исследований, чтобы выяснить в том числе, является ли злом существование ада. Это следует из данных госзакупок.

На исследование под названием «Является ли злом существование ада» потратили 742 тысячи рублей. Договор был исполнен еще в октябре, а поставщиком госзакупки числится доцент и кандидат философских наук Игорь Гаспаров.

В общей сложности было пять подобных госзакупок: две в 2021 году, две в 2020-м и одна в 2019 году. На все пять заказов Институт философии РАН потратил более трех миллионов рублей.

1/3
2/3
3/3

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Института философии РАН заявил, что все законно.

— Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда, — пояснили представители Института философии РАН в беседе с РБК.

До этого научный сотрудник ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец рассказал, какие блюда лучше не ставить на новогодний стол.

Читайте также:
зло Госзакупки Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте