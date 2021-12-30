Институт РАН потратил более 3 миллионов рублей на изучение ада и зла

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Институт философии РАН заказал проведение нескольких исследований, чтобы выяснить в том числе, является ли злом существование ада. Это следует из данных госзакупок.

На исследование под названием «Является ли злом существование ада» потратили 742 тысячи рублей. Договор был исполнен еще в октябре, а поставщиком госзакупки числится доцент и кандидат философских наук Игорь Гаспаров.

В общей сложности было пять подобных госзакупок: две в 2021 году, две в 2020-м и одна в 2019 году. На все пять заказов Институт философии РАН потратил более трех миллионов рублей.

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Отвечая на вопрос журналистов, представитель Института философии РАН заявил, что все законно.

— Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда, — пояснили представители Института философии РАН в беседе с РБК.

До этого научный сотрудник ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец рассказал, какие блюда лучше не ставить на новогодний стол.