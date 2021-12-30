Профессор МГУ заявил, что не верит в потепление между Россией и НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Маловероятно, что в отношениях между Россией и Западом наступит потепление. Такое мнение высказал профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, доктор политических наук Олег Шабров.

— Мне кажется, что потепления в отношениях с США, с НАТО ждать не приходится. Я думаю, что их политика направлена на ослабление России, прежде всего, экономическое, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что для ослабления России Запад использует различные методы, начиная от задержки запуска «Северного потока – 2» и заканчивая присутствием кораблей стран НАТО в Черном море. Подобные действия, по словам эксперта, вынуждаю Россию находиться в постоянном напряжении.

Также, по мнению профессора, НАТО использует Украину для обострения отношений с Россией. По его словам, ни о каком благополучии Украины или отстаивании интересов Киева речи не идет.

До этого в Госдуме предрекли конфликты между странами в случае расширения НАТО. Расширение НАТО на восток представляет для РФ реальную угрозу и предложения России по гарантиям безопасности нужны не только для нашей страны, но и для всей Европы