Автоэксперт Субботин перечислил главные новинки на российском рынке в 2022 году

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В 2022 году ведущие автомобильные концерны приготовили множество сюрпризов. О том, каких обновлений от главных производителей и где их ждать, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Как отметил автоэксперт, главные изменения для жителей России коснутся автоконцернов, сборочные предприятия и автозаводы которых расположены на территории РФ.

— В первую очередь это Kia и группа Volkswagen. Изменения будут как у самой этой группы, так и у Skoda, в основном они связаны с кроссоверами. У Kia будут изменения с самыми популярными моделями, разговоры об этом шли давно, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Также обновления ожидаются у Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq. По словам эксперта, в 2022 году планируется открытие нескольких предприятий в США и Европе, которые наполнят сектор микросхемами и микрочипами.

Интересные обновления также ожидаются у группы ГАЗ. Должна появиться новинка под названием «Соболь.Next». Варианты для минивена и вена будут в нескольких кузовах.

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