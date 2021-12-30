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Россияне рассказали об ожиданиях в новом году

Ирина Игнатенко

Общество
Россияне рассказали об ожиданиях в новом году
Фото: Pexels

Более трети опрошенных россиян считают, что 2022 год будет лучше для страны, чем уходящий, каждый пятый ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом, об этом сообщили специалисты, проанализировав данные соцопроса.

Сообщается, что 39 процентов респондентов предполагают, что 2022 год будет ни лучше, ни хуже, а 21 процент считают, что год будет скорее хуже.

Каждый десятый россиянин ожидает, что в 2022 году вырастет его уровень жизни и заработная плата. Еще 9 процентов надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции, по 8 процентов россиян ждут повышения пенсий. Около 20 процентов отметили, что не ждут никаких позитивных изменений в наступающем 2022 году.

При этом, по мнению 21 процента опрошенных, может вырасти инфляция, а 9 процентов россиян опасаются новой волны коронавирусной инфекции, передает Взгляд.ру.

До этого россияне перечислили любимые новогодние песни. На первом месте оказалась песня «В лесу родилась елочка», за которую проголосовали шестнадцать процентов респондентов.

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