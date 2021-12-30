Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности выписки Хлебниковой из больницы с ожогами

Иван Юминов

Происшествия
Появились подробности выписки Хлебниковой из больницы с ожогами
Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре, выписали из больницы. Об этом сообщает Пятый канал в четверг, 30 декабря.

— Медики дают благополучные прогнозы по ее выздоровлению. У Марины наблюдается равномерное дыхание, без посторонних хрипов, — говорится в сообщении.

Кожный покров артистки, по данным издания, практически полностью восстановлен. При этом пересаженные ей кожные трансплантаты успешно прижились.

Врачи посоветовали Хлебниковой продолжить наблюдение у специалистов. Ей запретили находиться под солнцем и проводить тепловые процедуры на ближайшие полгода, отмечает Пятый канал.

18 ноября Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Читайте также:
Здоровье Больницы Марина Хлебникова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время выбрать неидеальное

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте