Появились подробности выписки Хлебниковой из больницы с ожогами

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре, выписали из больницы. Об этом сообщает Пятый канал в четверг, 30 декабря.

— Медики дают благополучные прогнозы по ее выздоровлению. У Марины наблюдается равномерное дыхание, без посторонних хрипов, — говорится в сообщении.

Кожный покров артистки, по данным издания, практически полностью восстановлен. При этом пересаженные ей кожные трансплантаты успешно прижились.

Врачи посоветовали Хлебниковой продолжить наблюдение у специалистов. Ей запретили находиться под солнцем и проводить тепловые процедуры на ближайшие полгода, отмечает Пятый канал.

18 ноября Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой. Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести ее в медикаментозную кому.