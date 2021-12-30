Транспорт не будет ходить по Москворецкому мосту и улице Варварка во время новогоднего салюта

ночной коммерческий автобус

Автобусы и электробусы во время новогоднего салюта не будут ходить через Большой Москворецкий мост и по улице Варварка. Об этом сообщила пресс–служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москворецкий мост и Варварка будут перекрыты с 23:30 31 декабря 2021 года по 00:15 1 января 2022 года. В связи с салютом будет укорочен маршрут м90: от метро «Беляево» можно будет доехать только до улицы Балчуг. Для того, чтобы добраться до станции метро «Лубянка», горожане смогут пересесть на электробусы с920 у станции «Новокузнецкая». с920 временно курсируют по Большому Устьинскому мосту и улице Солянка.

Из–за запуска салюта транспорт будет задерживаться в Зеленограде, Троицке и поселке Московском до разрешения проезда, уточнили в агентстве городских новостей «Москва».

30 декабря «Вечерка» рассказала, где посмотреть новогодний салют и как изменится схема дорожного движения в праздничную ночь.