Как изменится схема дорожного движения в Москве в новогоднюю ночь

Новогодний салют под бой курантов 2021 года над Красной площадью / Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В новогоднюю ночь праздничные салюты осветят небо над столицей. Наблюдать красочное шоу смогут жители всех округов Москвы. «Вечерка» рассказывает, где посмотреть салют и как изменится схема дорожного движения в новогоднюю ночь.

Чтобы посмотреть новогодний салют, москвичам необязательно ехать в центр — площадки организованы в каждом округе, например в Парке Дружбы на севере, на Поклонной горе в Западном округе, в ландшафтном парке «Митино» на северо-западе и в других местах.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает, что для проведения салютов изменится схема движения.

— 31 декабря и 1 января в связи с проведением салютов будут перекрыты участки дорог в нескольких районах Москвы, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

31 декабря с 23:30 до 0:15 1 января перекроют Большой Москворецкий мост от Лубочного переулка до улицы Варварки, улицу Москворецкую от Варварки до Москворецкой набережной. Движение по самой Москворецкой набережной также будет ограничено на участке от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

В это же время перекроют Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста и проезд между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади. Нельзя будет проехать и по Варварке от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, по Кремлевской набережной от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста и по Ильинке от Красной площади до Новой.

С полудня 31 декабря до 2:00 1 января перекроют участок вдоль торгового центра «Авиапарк» от дома 2 на Ходынском бульваре до дома 20а, строение 1.

В Зеленограде и Новой Москве с 0:50 до 1:10 на время проведения салютов также перекроют движение на некоторых улицах. Так, не будет движения на участке Проектируемого проезда № 5562 от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе. Будет перекрыта улица Кадырова от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, а также улица Центральная от дома 26 до улицы Солнечной и улица Физическая от Калужского шоссе до улицы Солнечной.

Ограничат движение по Озерной аллее от Центрального проспекта до Георгиевского проспекта, дом 5, строение 2. Также нельзя будет проехать по Центральному проспекту от корпуса 301а до корпуса 241 и по улице Летчика Полагушина в районе пересечения с Центральным проспектом. Перекроют и улицу Юности в районе пересечения с Центральным проспектом.

Столичный Дептранс направил официальные письма всем крупным агрегаторам такси и таксомоторным компаниям в Москве с призывом не поднимать стоимость поездок в новогодние каникулы.

— Такси должно оставаться комфортным, доступным и удобным, — сообщили в Дептрансе.

Традиционно москвичи и сами будут запускать новогодние фейерверки.

В столичном Департаменте торговли и услуг напомнили, что делать это можно только на специально оборудованных площадках.

— В городе предусмотрены 62 точки для запуска салютов и фейерверков — там, где жители в новогоднюю ночь могут выйти и получить удовольствие от запуска пиротехнических изделий, — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Он также добавил, что в городе работают более сотни магазинов, где можно купить всевозможные пиротехнические изделия. При этом к торговым точкам, реализующим такую продукцию, и к самим изделиям предъявляются жесткие требования. Например, сотрудники МЧС регулярно проводят рейды безопасности.

Руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк подчеркнул, что ни в коем случае нельзя приобретать пиротехнические изделия с рук, а также в неустановленных местах.

ДОБЕРЕМСЯ ДО ДОМА

Шестой год подряд в новогоднюю ночь будут без перерыва работать столичный метрополитен и Московское центральное кольцо. Работу Московских центральных диаметров продлят до 2:30. 157 маршрутов наземного транспорта будут работать в усиленном режиме, 66 из них — всю ночь, 91 — до 3:30. Проезд на метро, МЦК и в наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января. Парковки с 31 декабря по 8 января будут бесплатными.