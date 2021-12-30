Мурашко заявил о росте госпитализаций в тяжелом состоянии из-за COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии растет в ряде регионов России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в четверг, 30 декабря.

— В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу, — рассказал министр.

По опыту других стран, штамм «омикрон» создает большую нагрузку на стационары, добавил он. При таком сценарии пациенты проводят меньше времени в больницах, но число нуждающихся в госпитализации растет лавинообразно, приводит слова Мурашко РИА Новости.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».