Голикова сообщила о снижении смертности на 19,6 процента в декабре

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Уровень смертности снизился в стране на 19,6 процента в декабре по сравнению с ноябрем. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 30 декабря.

— По оперативным данным за 29 дней декабря текущего года по сравнению с 29 днями ноября текущего года смертность снизилась на 19,6 процента, при этом в структуре смертности преобладает смертность от COVID-19, — приводит слова Голиковой РИА Новости.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

30 декабря руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.