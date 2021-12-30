Многие столичные автомобилисты в преддверии праздников пересели на метро

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Все больше и больше москвичей в преддверии Нового года выбирают метрополитен как средство передвижения по городу. Об этом в Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там уточнили, что в предновогодние дни передвигаться по автомобильным дорогам становится все труднее.

— Мы понимаем, что в преддверии Нового года все больше людей пользуются городским транспортом, поэтому наша главная задача, поставленная мэром Москвы, — продолжать обеспечивать безопасность поездок, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что именно в дни, когда пассажиропоток достигает максимума, важно не забывать о мерах безопасности: носить маски и пользоваться санитайзерами. В Московском метрополитене проводятся регулярные дезинфекции пассажирских зон, передает Telegram-канал Дептранса.

Подземка 24 декабря обслужила 7,64 миллиона граждан — это рекордное с весны 2020 года количество пассажиров, воспользовавшихся метро.