Путин ужесточил ответственность за неуплату алиментов в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которыми вносятся изменения в КоАП и УК, направленных на ужесточение ответственности за неполную уплату алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Один из законов дополняет часть об ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей. Аналогичные изменения предусмотрены и для статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей, отмечается на портале правовой информации.

30 декабря российский лидер также подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов Fan ID для спортивных болельщиков.

Документ был впервые введен в России как в стране — организаторе Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет.