В Москве начнут сбор заявок на гранты для фильмов — популяризаторов города

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская кинокомиссия 1 января начнет сбор заявок на гранты для создания фильмов, популяризирующих столицу. Об этом сообщило Москино.

Уточняется, что главным критерием в отборе заявок будет присутствие в ленте популярных мест Москвы, передающих «историческую, архитектурную и культурную самобытность города». Эпизоды с видами Москвы должны занимать не менее 10 процентов от всего хронометража картины.

Более того, заявки будут приниматься только от тех российских кинопроизводителей, ленты которых имеют прокатное удостоверение, передает Москино.

Отдельно гранты предусмотрены и для анимационных студий.

В 2021 году были определены 14 получателей выплат, им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллионов рублей. Прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях, продолжался до 24 декабря.

30 декабря в прокат выходит экшен-драма Алексея Сидорова «Чемпион мира». Сюжет строится вокруг шахматного матча за этот титул между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в 1978 году.