Таюрская рассказала о планах встретить Новый год с Прусикиным и его бывшей женой

Илья Прусикин и Софья Таюрская / Фото: Instagram/ Илья Прусикин

Солистка группы Little Big Софья Таюрская проведет новогоднюю ночь с фронтменом коллектива Ильей Прусикиным и его бывшего женой, блогером Ириной Смелой. Об этом артистка рассказала на YouTube–шоу Пети Плоскова.

— У ребят общий ребенок, они прекрасные родители. Каждый счастлив по-своему. У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе, — поделилась солистка Little Big.

После Таюрская добавила, что и сама неплохо ладит с сыном Прусикина и Смелой – Добрыней. Ребенок лидера Little Big вместе с мамой часто приходит в гости к паре, рассказала Таюрская на YouTube–шоу.

В июня Илья Прусикин назвал причину расставания с супругой. По словам музыканта, они сильно друг друга угнетали и были очень несчастны в этом союзе. При этом он отметил, что Смелая остается для него близким человеком. Тогда же стало известно, что с Таюрской его связывают не только профессиональные, но и любовные отношения.

После того как роман вокалистов стал достоянием общественности, на Таюрскую посыпались обвинения в том, что она разрушила брак Прусикина с Ириной Смелой. Сам музыкант утверждал, что его отношения с бывшей супругой завершились гораздо раньше нового романа.