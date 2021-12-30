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Хоккеисты молодежной сборной России Мичков и Юров останутся в Канаде на карантине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Хоккеисты молодежной сборной России Мичков и Юров останутся в Канаде на карантине
Фото: twitter.com/russiahockey

Игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

С молодыми хоккеистами на карантине также останется и врач российской команды — ему тоже пришел положительный результат теста на коронавирус.

— Все улетают сегодня, Юров и Мичков остаются. Команда вылетит домой сегодня вечером по канадскому времени и прилетит в Москву первого января. Встречу в аэропорту проводить запрещено по соображениям эпидемиологической безопасности, — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

После того как Мичкову пришел положительный тест на COVID-19, игра между Россией и Словакией на молодежном чемпионате мира по хоккею была отменена, а сборной России присудили техническое поражение.

Немногим позже в связи с большим количеством заражений коронавирусной инфекцией среди игроков Международной федерацией хоккея (IIHF) было принято решение о досрочной отмене МЧМ по хоккею.

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