Назван главный секс-символ года среди музыкантов

Фото: instagram.com/maneskinofficial

Солист итальянской группы Maneskin, 22-летний Дамиано Давид стал главным секс-символом года среди музыкантов по версии издания «Слово и Дело».

— Тут все очевидно — это стопроцентный секс-символ эпохи, и о нем до сих пор мечтают девочки из TikTok, — так объяснили свой выбор авторы рейтинга.

Главным музыкальным альбомом на русском языке стал релиз «Красота и уродство» рэпера Oxxxymiron, а главным иностранным альбомом стал «30» певицы Адель.

Лучшим фильмом назвали ленту «Человек-паук: Нет пути домой», а сериал «Игра в кальмара» занял первое место в категории «Хайп года».

Картина «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли стала «русским фильмом, за который не стыдно».

Также ранее были названы самые популярные музыканты 2021 года. Артистами года по версии стримингового сервиса «Яндекс. Музыка» стали рэпер Моргенштерн и певица Мари Краймбрери.