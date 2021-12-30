Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван главный секс-символ года среди музыкантов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Итоги — 2021
Общество
Назван главный секс-символ года среди музыкантов
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Солист итальянской группы Maneskin, 22-летний Дамиано Давид стал главным секс-символом года среди музыкантов по версии издания «Слово и Дело».

— Тут все очевидно — это стопроцентный секс-символ эпохи, и о нем до сих пор мечтают девочки из TikTok, — так объяснили свой выбор авторы рейтинга.

Главным музыкальным альбомом на русском языке стал релиз «Красота и уродство» рэпера Oxxxymiron, а главным иностранным альбомом стал «30» певицы Адель.

Лучшим фильмом назвали ленту «Человек-паук: Нет пути домой», а сериал «Игра в кальмара» занял первое место в категории «Хайп года».

Картина «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли стала «русским фильмом, за который не стыдно».

Также ранее были названы самые популярные музыканты 2021 года. Артистами года по версии стримингового сервиса «Яндекс. Музыка» стали рэпер Моргенштерн и певица Мари Краймбрери.

Читайте также:
Музыканты Рейтинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время выбрать неидеальное

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте